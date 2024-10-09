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土耳其對中國汽車加徵40％關稅 北京跳腳喊「違反規則」

2024/10/09 10:25

土耳其宣布對中國汽車加徵40％關稅，迫使北京在世界貿易組織提出磋商請求。圖為比亞迪電動車在墨西哥亮相。（路透資料照）土耳其宣布對中國汽車加徵40％關稅，迫使北京在世界貿易組織提出磋商請求。圖為比亞迪電動車在墨西哥亮相。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國、加拿大宣布對中國電動車加徵100%關稅，應對其低價傾銷的可能威脅。據《路透》報導，土耳其日前也宣布跟進，對中國汽車加徵40％關稅，迫使北京在世界貿易組織（WTO）提出磋商請求。

據中媒《中新社》報導，中國商務部發布消息，中方週二（8日）就土耳其電動汽車和其他車輛加徵關稅和進口許可證措施，在WTO向土方提出磋商請求。

中國商務部發言人稱，土國對自中國進口的電動汽車和其他車輛徵收40%的附加關稅，並設置進口許可證限制。「該歧視性措施違反WTO規則，是典型的保護主義做法。中方敦促土方恪守其在WTO的有關承諾，立即糾正錯誤做法。」

發言人強調，中方將採取一切可用手段，維護國內產業的合法權益。據路透週二報導，土耳其宣布對自中國進口的所有汽車關稅提高40％，以遏制進口並縮小經常性赤字。

土耳其貿易部說：「將對自中國進口的傳統和混合動力乘用車徵收額外關稅，以增加和保護不斷下降的國內生產量。」土國貿易部聲明指，額外關稅也是為了降低經常性赤字和鼓勵國內投資生產。

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