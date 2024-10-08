系統電自架運送機器人 10月量產交付

系統電自駕運送機器人預計10月量產交付，成為下一波成長動能。（取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕系統電子（5309）今自結9月營收為2.32億元，月減4.12%、年減21.27%，前9月累積營收達23.46億元，年減2.39%。系統電表是，10月將正式啟動自駕運送機器人量產交付，預期將成為未來營收成長的重要推動力。

智慧物流和無人配送的趨勢在全球持續升溫，根據Grand View Research的數據，未來五年內替代人力的配送機器人在智慧城市建設的應用將成為行業增長的關鍵點，無人配送市場正快速擴張；系統電瞄準此趨勢，積極佈局市場。系統電的運送機器人具備Level 4自駕等級，機器人運行時速約10公里快走速度，在特定區域環境能夠完全自主操作運行，滿足無人物流配送對自動化、即時性與高效運作的需求。

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系統電指出，市場需求快速成長，特別是在醫療物流領域，如配送藥品和緊急醫療物資的應用正逐步成為主流時，系統電看好此趨勢，預估第4季加速出貨，並預計在明年度倍數成長。

除了自駕機器人市場的快速布局，系統電在BBU（Battery Backup Unit）與UPS（Uninterruptible Power Supply）的發展也獲得顯著進展，驗證持續進行，拚明年下半年放量。

系統電過去與半導體大廠長期出貨實績，積累電源管理技術，在BBU與DC UPS提供資料中心伺服器對於電源容量需求更高，於電源故障或停電情況下可即時延長備援時間。

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