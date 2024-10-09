英特爾押注18A製程 希望能跟台積電賭「這一把 」

英特爾已在快速成長的人工智慧浪潮中失去主導地位，當前押注18A晶片製造，看起來像是一場昂貴的賭博。圖為英特爾執行長季辛格。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾在經歷多年的失誤之後，未來可能很難扭轉局面，尤其像這樣的大型科技公司來說，挑戰可能更大，因為英特爾已在快速成長的人工智慧浪潮中失去主導地位。美國財富雜誌《Fortune》分析為什麼英特爾在人工智慧領域遲到，並指出，英特爾當前押注18A晶片製造，這看起來像是一場昂貴的賭博（expensive gamble），但卻又不能不賭一把。

《財富》人工智慧編輯傑里米·卡恩（Jeremy Kahn） 探討英特爾首席執行長季辛格（Pat Gelsinger） 如何將公司押注於18A（新的晶片製造製程），季辛格希望將它定位為台積電先進製造晶片的可行替代品。

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為實施這項計劃，英特爾將投資近300億美元，在美國亞利桑那州鳳凰城郊外的錢德勒建設兩座最先進的半導體工廠，這將是第一家使用英特爾最新晶片製造技術的工廠。卡恩表示：「正是在這裡，在錢德勒，季辛格自己的命運，還有他領導公司的命運將被決定」。

英特爾曾在其中央處理器（CPU）核心業務中佔據主導地位，但競爭對手超微現在擁有可觀的市佔率。然後，由於英特爾未能看到圖形晶片（GPU）將在多大程度上主導人工智慧市場，這已被證明是一個巨大的錯誤，因為輝達很快就主導這個新領域，輝達將用於視頻遊戲的圖形處理單元變成訓練和運行人工智慧模型的主力。

在9月的花旗全球技術會議上，英特爾財務長David Zinsner表示，該公司目前正在與12家潛在客戶就其18A晶片製造業務進行談判，並補充說，2027年「我們將從這一系列晶片中看到一些有意義的顧客，帶來公司獲利。

報導最後指出，對於這家擁有56年歷史、今年在財富500強中下降17位的英特爾來說，押注18A看起來像是一場昂貴的賭博，但英特爾不能不賭。

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