神達AI、車電助攻 9月營收創88個月新高

神達今日公布9月營收52.65億元，月增3.72%、年增32.75%，創下近88個月新高紀錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達（3706）今日公布9月營收52.65億元，月增3.72%、年增32.75%，創下近88個月新高紀錄；第3季營收151.5億元，季增15.58%、年增54.58%，創歷史單季次高；今年前9個月營收累計為379.11億元、年增36.95%，為歷史同期第3高。

神達觀察，9月營收大幅成長主要是受惠於車電、雲端資料中心市場同步成長，以2024全年來看，AI伺服器與通用型機種主板業務都能優於去年表現，子公司神達數位的智慧物聯網（AIoT）、車用業務，以及神雲科技的伺服器營收貢獻都將呈現年對年成長。

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神達自1999年即跨入伺服器代工領域，2007年併購泰安電腦之後，以「TYAN」品牌繼續耕耘通路市場，設計高階主機板與準系統，以滿足客戶需求，2014年進一步將旗下雲端運算產品事業體分割而出，設置神雲科技，成為神達控股之子公司，隸屬於聯華神通集團。

神雲科技股份有限公司本月已將旗下伺服器通路品牌「TYAN」進行整合，統一改以集團英文名稱「MiTAC」面向市場，早於去年7月，神雲科技就已以「MiTAC」品牌承接英特爾（Intel）DSG資料中心解決方案事業部業務，推廣伺服器相關應用，拓展通路市場。

考量生成式AI浪潮勢不可擋，神雲科技累積超過20年的伺服器研發製造與銷售經驗，後續將力求站穩浪頭，以創新的研發能力作為基礎，強化AI伺服器的產品線，不斷為OEM、CSP（雲端服務供應商）設計、生產品質優異的伺服器產品。

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