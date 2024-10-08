投資性不動產認列不實？中石化：陶朱隱園建物並非公司資產

近期因京華城案市場傳聞甚多，媒體與政論節目指稱中石化投資性不動產認列不實，中石化特別發出澄清稿，表示陶朱隱園建物並非公司資產。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期因京華城一案，掀起不小風浪，針對媒體及政論節目提及中石化（1314）今年第二季財報存貨以及投資性不動產認列不實，擬向金管會檢舉要求退回並進行資產重估；中石化今日特別發出澄清稿，表示陶朱隱園建物並非公司資產，相關言論恐已嚴重影響股東及投資人權益。

中石化表示，財報皆依照國際會計準則第2號公報（存貨）、國際會計準則第40號公報（投資性不動產）及證券發行人財務報告編製準則第9條規範辦理，並經安侯建業聯合會計師事務所核閱竣事。

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中石化解釋，今年第二季財報揭露的存貨金額（財報P.14）約為499億元；其中與石化事業相關存貨金額為31億元，主要是用以生產己內醯胺（CPL）、丙烯腈（AN）等主要產品所投入購置的原物料成本，佔整體存貨比率約為6.21%；至於土地開發事業相關存貨金額約為468億元，其中包含開發京華廣場取得的土地價值約372億（財報帳列存貨-在建房地），佔整體存貨比率約為74.54%，其餘為開發京華廣場所投入的自購容積移轉成本、結構體建造成本、利息資本化…等。

至於今年第二季財報揭露的投資性不動產金額（財報P.18）約為403億元，主要組成為嘉義地區、台南地區、高雄前金區、高雄前鎮區（高雄亞灣區）等區域土地，現況尚待陸續進行開發活化。

針對媒體、政論節目所載陶朱隱園建物，中石化特別澄清，表示這並非中石化資產，也未列入公司存貨及投資性不動產，相關資訊概與中石化無涉。

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