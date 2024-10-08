儒鴻6家新客戶動能強勁 9月營收創同期新高

儒鴻近年斬獲alo、Vuori等6間「小巨人」客戶訂單，為營運增添柴火。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）今天公佈9月營收31.89億元，月減14%、年增33.9%，創歷史同期新高；第3季營收100.31億元，季增4.56%、年增25.81%，為近2年單季新高；今年前9個月營收累計達272.57億元、年增22.28%，為歷史同期次高。

儒鴻近年斬獲alo、Vuori等6間「小巨人」客戶訂單，由於新興品牌具備擴展店面、增加下單力道的成長潛力，合計貢獻的營收比重持續增加，營運團隊看好明年將上升至整體營業額的3成，較今年的12%至18%顯著成長，有助於在Nike、Lululemon市況疲軟之下繼續提振毛利率與獲利表現。

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儒鴻看好2024下半年每月業績皆可達到30億元，對此，法人預估儒鴻今年合併營收360.84億元、年增16.8%，稅後淨利65.22億元、年增25.8%，未來國際總體經濟環境重新回穩之後，不排除將重新推動終端市場需求恢復增長，儒鴻的產品組合與穩定的財務結構，能夠吸引股東長期投資。

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