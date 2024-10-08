美國颶風吹倒產險類股 波克夏股價也遭殃

颶風海倫（Helene）造成嚴重災害。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕才剛送走毀滅性颶風海倫（Helene），美國又得面對米爾頓（Milton）颶風，米爾頓逐步增強為5級颶風，預計9日將從佛羅里達州坦帕灣登陸，且可能帶來更嚴重的災損，在周一（7日）吹倒了美國財產及意外傷害保險股，股神巴菲特的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）股價也挫跌1.5%。

根據《路透》報導，保險公司預計將因毀滅性的颶風季節而面臨與災難相關的數十億美元賠償。颶風造成的財產損失、業務中斷及責任索賠相關巨額支出，將嚴重損害保險公司的利潤，而美國在2024年遭遇了多場重大颶風，包括8月襲擊佛羅里達州的颶風黛比、9月登陸路易斯安那州的颶風弗朗辛及同月襲擊佛羅里達州的颶風海倫。

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目前佛羅里達州正在準備大規模的疏散行動，而在該州擁有極大市佔的保險公司Heritage Insurance周一下跌了25％。另外，保險公司Universal Insurance及HCI Group分別下跌18%與17%。

股神巴菲特的波克夏海瑟威於2023年押注佛羅里達州的再保險市場，據稱該公司今年已撤資，但波克夏海瑟威股價今日仍跌1.5%。

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