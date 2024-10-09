三星罕見道歉信 承認高階記憶體落後SK海力士

三星電子針對第3季獲利低於預期，公司罕見發文向全球客戶、投資者和員工道歉。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子針對第3季獲利低於預期，副董事長全永鉉（Young Hyun Jun）罕見發文向全球客戶、投資者和員工道歉，尤其對未能在AI晶片市場保持領先地位，並坦承三星在高階記憶體晶片供應落後SK海力士。

韓媒指出，最近，三星經常因為錯誤的原因而成為新聞頭條，包括工人罷工，公司正失去重要的半導體客戶，美國德州晶片工廠的量產路線圖被推遲到2026年，以及公開的One UI 7.0更新宣告今年不會到來。越來越多的人開始認為，三星失去創新精神。

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全永鉉在信中表示，「很多人都在談論三星的危機」；「所有這些責任都由我們領導該業務的人承擔。三星誓言做得更好、創新並積極主動」。三星在信中表示，業績不如市場預期，引發人們對公司根本技術競爭力和未來的擔憂。三星補充說，它有著「挑戰、創新和克服的歷史，總是能將危機轉化為機會。現在似乎是該公司必須將壞情況轉為好情況的時候之一」。

道歉信中列出了有關當前問題，以及如何解決這些問題的3個主要主題，試圖雪恥和重新找回競爭力。

首先是，「最重要的是，我們將恢復技術的根本競爭力。技術和品質是我們的命脈，這是三星電子的驕傲，我們絕不能妥協」。

三星希望確保根本競爭力，而不是尋求短期解決方案。這一說法似乎與三星領導人李在鎔 （Jay Y. Lee） 最近關於不想剝離晶片代工討論相符。三星表示，捲土重來的唯一途徑是透過「世界上不存在的新技術和完美的品質競爭力」。

第二個重要話題與開拓的熱情有關。三星表示，將為未來做好更好的準備。「我們將重新點燃我們獨特的熱情，無所畏懼地開拓未來，堅持我們的目標直至最後並實現它們」。

三星指出，不會採取防禦性思維來保護已有的東西，而是「以挑戰精神重新武裝自己，朝著更高的目標邁進」。

第三個要點是，三星誓言重新審視「組織文化和工作方法，並立即修復需要修復的問題」。三星表示，如果在現場發現問題，將「曝光並進行激烈討論以改進」。

三星上次發表如此規模的嚴重公開道歉是在Galaxy Note 7慘敗之後。三星Exynos團隊在Exynos 2100晶片發布前的預告片中承認自己的缺陷，但這並不像今天（8日）早些時候發布的致歉信函那麼嚴肅和直接。

這次道歉可能標誌三星的另一個重大轉折點，也許這家科技巨頭是時候吸取教訓了，該變得比以往任何時候都更好、更強大。

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