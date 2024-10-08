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雙鴻9月、前9月營收登同期新高 Q4看好穩步成長

2024/10/08 19:10

雙鴻9月營收14.24億元。圖為董事長林育申。（資料照）雙鴻9月營收14.24億元。圖為董事長林育申。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）今日公告9月營收14.24億元，與上月約持平、年增15.3%；第三季累計營收約42.2億元，季減約0.2%、年增約21%；前9月累計營收116.5億元，年增24.3%，9月、前9月營收皆是歷年同期新高。

雙鴻指出，第四季估維持個位數成長，不過輝達（NVIDIA）Blackwell新平台將出貨，預期帶動明年水冷與整體營運成長；而VGA顯卡需求也將因備貨需求而提升，10月、11月筆電需求看成長，第四季營運正向看待。

研調機構集邦（TrendForce） 預估，輝達（NVIDIA）Blackwell新平台有望於第四季出貨，液冷散熱方案滲透率將從今年的10%上升、明年有望突破20%；雙鴻今年上半年已達全年目標，第三季單季的水冷營收佔比則為16%，有望持續提升，惟缺料未解可能是變動因子。

第三季雙鴻以伺服器佔營收比重42%最高、筆電佔比30%、VGA佔比14%、DT則佔9%，其他產品比重為5%。其中，伺服器營收佔比季減4個百分點，雙鴻說明，主因是缺料影響。

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