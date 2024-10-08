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台驊9月營收年增84.97％ 看好第4季空運表現

2024/10/08 18:58

台驊9月營收年增84.97%，看好第4季空運市場表現。圖為台驊董事長顏益財。（記者王憶紅攝）台驊9月營收年增84.97%，看好第4季空運市場表現。圖為台驊董事長顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊（2636）9月營收23.41億元，年增84.97%，累計1-9月營收達191.18億元，年增80.17%。展望第四季，台驊表示，看好第四季空運市場表現。

台驊表示，美國通膨放緩，聯準會在9月份進行降息2碼，預估中性利率在2.9%，顯示未來利率政策仍有下調空間，有助於消費者可支配所得提升及廠商投資意願增加；同時，美東港口罷工暫時落幕，ILA與USMX取得臨時協議，暫時緩解供應鏈危機，海運市場進入產業淡季，中國黃金週後聯盟航商進行市場運力調整，主要的東西向往返航線（包含跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海），第40週（9月30日至10月6日）至第44週（10月28日至11月3日）期間已宣布取消100個航班，取消率為14%。其中63%的空白航班將發生在跨太平洋東行航線，23%發生在亞洲-北歐和地中海航線，14%發生在跨大西洋西行航線，大量空白航班的執行盡可能維持運價於損益兩平之上，為中國農曆年前的拉貨進行準備。

台驊表示，空運市場則迎來第四季年末購物旺季需求，包括感恩節、聖誕節等，電商及消費性電子物流需求大增；整體第四季航運市場仍存在相當多的變數，台驊控股集團積極運用多式聯運經營優勢，透過佈局全球營運據點，持續提供多元且完善的物流服務滿足客戶需求，同時也靈活運用資金配置，在資本市場取得投資收益、股利收益及利息收益，挹注全年營運表現。

台驊表示，海運事業部9月營運主要受到運價持續下跌，以及考量保護關稅實施、美東罷工影響提前出貨導致黃金週前貨量不如預期，9月營收為14.03億元，年增102.29%；累計自結1-9月營收112.20億元，去年同期成長109.81%。

空運市場方面，台驊說，9月空運主要預期美東碼頭罷工影響，部份貨物自海運改採空運運輸，配合電商業務持續穩定出貨，帶領空運今年承攬運量穩健保持在高檔水位，同時，歐美即將迎來購物旺季，消費性電子及電商貨品出貨率將再提升，並推升亞洲-美國空運運價維持高檔。集團空運事業部9月承攬貨量達5527.31噸，較8月再增長6.63%，帶動營收達5.14億元，累計自結1-9月營收為新台幣41.78億元，去年同期成長78.30%。

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