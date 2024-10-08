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啟碁痛失單季網通營收王寶座 首度輸給智邦

2024/10/08 18:49

啟碁去年法說預估今年全年營收目標1200億元。（擷取官網）啟碁去年法說預估今年全年營收目標1200億元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股啟碁（6285）9月營收83.72億元，月減5.8%，年減9.76%，累計1-9月營收822.64億元，年增1.43%。值得注意的是，啟碁第三季營收259.67億元，首度輸給同族群的智邦（2345），而這是啟碁蟬聯網通營收王11年以來的首度跌落單季營收王寶座。

啟碁2011年營收340億元，超過友訊的325億元後，就持續蟬聯網通營收王冠軍寶座。

本土法人之前報告指出，啟碁近期除來自企業客戶需求持續減緩外，營運商客戶需求也轉保守，在企業、營運商客戶需求惡化下，預估下半年營運僅與上半年相當，全年要達成1200億元目標難度很高。

智邦9月營收則首度破百億元大關，達100.47億元，月增6.69%，年增33.69%，續創歷史新高，第3季營收282億元，季增15.5%，續創單季歷史新高，累計1- 9月合併營收714.52億元，年增14.82%，創歷年同期新高。

市場法人指出，智邦受惠AI需求帶動高階資料中心交換器需求，在AI加速器、400G等出貨持續增溫，推升智邦營收破百億元。

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