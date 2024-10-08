台灣綠建材產業發展協會改選 冠軍執行副總王開明接任理事長

台灣綠建材產業發展協會改選，冠軍執行副總王開明（右）接任理事長職務。（擷取自協會官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣綠建材產業發展協會舉行第八屆會員大會暨理監事改選，會中由冠軍建材（1806）執行副總王開明當選新一屆理事長，同時，協會也選出三位副理事長，包括泰陽橡膠廠董事長陳新民、永記（1726）造漆經理張豐利，及中釉（1809）董事長蔡憲龍。

王開明指出，綠建材是實現2050年淨零排放目標的重要推動力量，綠建材的定義涵蓋從原料採取、產品製造、使用過程到後期再生循環的全過程，這些材料不僅減少對環境的負擔，還對人類健康無害。

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根據内政部國士管理署發佈「建築技術規則」建築設計施工編第321條有關綠建材規定，已修正發布自2021年1月1日施行，規定供公眾使用建築物之室内綠建材使用率需達60%，其中台北市需達75%、戶外地面材料使用率需達20%以上，有效推廣應用至建築與室內裝修設計產業，提升消費者對綠建材居住健康及永續建築的認識。

王開明也說，展望未來，台灣綠建材產業發展協會將以「健康綠生活、綠建材」為核心目標，讓更多人瞭解綠建材對環境、居住品質及人體健康的益處，未來協會將持續與政府攜手合作，推動綠建材在各個建築與設計領域的應用，並強化作為產業與政府間溝通平台的角色，創造更多綠色採購商機，帶動台灣綠建材產業與國際接軌，邁向2050年淨零碳排的共同目標。

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