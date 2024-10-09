標普警告：中東局勢緊張 全球經濟進入空前危險

標普全球（S&P Global）副董事長尤金（Daniel Yergin）表示，隨著中東緊張局勢持續加劇，全球經濟正進入前所未有的「危險時期」。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕標普全球（S&P Global）副董事長尤金（Daniel Yergin）表示，隨著中東緊張局勢持續加劇，全球經濟正進入前所未有的「危險時期」。

美國財經媒體CNBC報導，去年10月7日以色列與哈瑪斯爆發衝突並引爆加薩戰爭，戰爭打了一年，加上葉門胡塞組織為表達對哈瑪斯與加薩平民的支持，對行經全球重要航道紅海海域的船隻進行攻擊，雖然原油市場受到干擾不大，但由於美國增產且中國需求低迷，原油價格一直承受著壓力。

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最近市場氣氛出現變化，因為擔心以色列可能攻擊伊朗原油設施以報復伊朗的大規模飛彈攻擊，上周原油價格飆漲，產業分析師也開始擔憂，原油供應恐將受到威脅。

上週美國期油和布蘭特期油，皆創下2023年3月以來最大單週漲幅。週二亞洲時段，布蘭特期油跌1.77%，報每桶79.50美元。美國WTI期油跌1.83%，報每桶75.77美元。

上週美國期油和布蘭特期油，皆創下2023年3月以來最大單週漲幅。（美聯社）

尤金接受訪問時表示，他預估以色列的報復行動不僅會重演去年4月的情況，而且會更加猛烈，現在對市場來說是一個極不穩定的時期，「我認為這是一個非常危險的時刻，一個我們未曾見過的時刻」。

他認為，目前還不確定伊朗是否擁有可派上用場的核武器，但有這個可能性，尤其是從以色列人的角度來看。目前的押注是以色列人此時不會攻擊、也不會試圖攻擊伊朗的核設施，但從現在起的幾個月、幾周後，人們認為伊朗終將有能力動用核武器，這勢必使事態擴大。

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