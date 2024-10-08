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緯創、緯穎AI業務出貨暢旺 第3季營收同步創高

2024/10/08 16:56

緯創、緯穎AI業務出貨暢旺 第3季營收同步創高緯創、緯穎下半年AI伺服器業務出貨暢旺，第3季業績同步創下歷史單季新高表現。
（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）9月營收969.04億元，月增7.9%、年增24.4%，創近27個月新高紀錄；第3季營收2729.14億元，季增13.61%、年增25.76%，為歷史單季新高；今年前9個月營收累計為7520.74億元、年增18.06%，寫下歷史同期新猷。

緯創集團旗下緯穎（6669）9月營收345.05億元，月增7.2%、年增119.7%，為近18個月新高紀錄；第3季營收978.18億元，季增26.23%、年增85.12%，為歷史同期新高；今年前9個月營收累計為2449.27億元、年增33.58%，寫下歷史同期新猷。

緯創9月筆電出貨190萬台，月增11.76%、年減5%；桌機出貨80萬台，月對月、年對年皆為持平；顯示器出貨80萬台，月對月持平、年減20%。整體第3季來看，緯創筆電出貨520萬台，季增1.96%、年對年持平；桌機出貨240萬台，季增4.34%、年增2.12%；顯示器出貨240萬台，季減4%、年減7.69%。

緯創指出，3大產品第3季的出貨表現大致符合預期，預期第4季出貨情形將與第3季持平，2024全年筆電出貨可望小幅年增，桌機則有較大的年增表現，顯示器與去年約略持平。

關於緯創集團AI伺服器佈局，預期GB200運算板第4季開始出貨之後，可望助攻合併毛利率向上提升，新竹AI智慧園區年底至明年初投入生產，AI伺服器營收逐季成長雙位數百分比，全年較去年增加三位數百分比。

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