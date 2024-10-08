外資大賣253億元！這檔鋼鐵買逾萬張最吸金

外資大賣253億元！中鋼買逾萬張最吸金（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週二（8日）賣超台股253億元，不過，卻將銀彈撒向中鋼，今大買逾萬張居冠，在外資連11買力挺下，中鋼今股價只小跌0.42%，收23.7元，成交量4.74萬張。

外資今買超前10大個股，依序為中鋼（2002）1萬374張、長榮航（2618）7985張、中工（2515）3249張、昇陽半導體（8028）3141張、台玻（1802）2620張、台達電（2308）2552張、台積電（2330）2548張、矽統（2363）2308張、台灣大（3045）2269張、精金（3049）2206張。

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至於賣超前10大個股，依序為台新金（2887）4萬384張、開發金（2883）2萬6504張、中石化（1314）2萬5409張、中信金（2891）1萬4371張、群創（3481）1萬3358張、聯電（2303）1萬2164張、鴻海（2317）1萬2009張、英業達（2356）1萬1467張、欣興（3037）1萬860張、第一金（2892）1萬零95張。

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