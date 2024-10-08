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防「第三方支付」淪詐團工具 數發部授權業者扣住金流

2024/10/08 16:58

數發部公告草案，授權第三方支付業者遇到涉詐客戶時，可延後撥款。（記者徐子苓攝）數發部公告草案，授權第三方支付業者遇到涉詐客戶時，可延後撥款。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕「第三方支付」（簡稱「三支」）近年被爆出淪為詐騙集團洗錢的工具，為了從金流遏止詐騙，數位發展部近日預告「第三方支付服務業疑似涉詐客戶認定及控管措施處理辦法」草案，授權三支業者遇到涉詐客戶時，可延後撥款至少15天，或暫停提供服務，讓詐團無錢可收。

什麼是第三方支付？三支提供網路時代的「代收代付」服務，舉例來說，電商平台通常都會經營自己的三支，當消費者在網路下單、完成交易、確認付款後，三支收到買方客戶的錢，會再將款項撥給賣方客戶，可以說是網路交易的中介角色。但也因為三支處理金流服務，近年陸續爆出不肖份子用作收款、洗錢的案例。

數發部公告草案的目的，簡單來說，三支業者過往即便遇到可疑的客戶，依照合約仍必須撥款，否則會被客訴或有違約問題，而數發部藉由法令授權三支業者，當懷疑客戶涉及詐騙時，有至少15天的時間扣住金流，爭取時間通報警方，再由警方確認是否真為詐騙。

數發部指出，三支業者應對客戶善盡管理和注意義務，草案將疑似涉及詐欺犯罪的客戶身分認定基準明確化，確保三支業者對於後續的通報程序、同業通知有所遵循，並明確規定應妥善保存相關資料和交易紀錄。

疑似涉詐客戶是什麼？草案規定包含：持有經法院、檢察署或司法警察機關通報疑似涉詐騙的帳號、持有金融機構或其他三支業者轉知的疑似涉詐帳號等，或是其他經三支業者綜合考量客戶商業模式、民眾通報可疑交易等因素，認定疑似涉詐等等。

草案指出，當三支業者遇到涉詐客戶時，應對客戶進行強化確認身份（KYC）的程序，可要求客戶提供驗證身份和資金來源的資料，或是透過實地訪查等方式確認客戶狀態等等。

而當客戶拒絕配合這些確認程序，或是經查證疑似涉及詐欺犯罪，三支業者可暫停提供服務，或對於該客戶帳號內的現有交易款項「延後撥款」，期間不得少於15天，而三支業者可保存資料並儘速通報司法警察機關，警方會在5天內通知三支業者應繼續控管或解除控管，最長可控管2年。

草案也強化三支的產業聯防，根據草案，三支業者若認定其客戶疑似涉及詐騙，可以書面或電子方式通知同業業者。

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