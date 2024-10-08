PCB競國：12/25起停止台灣廠生產！留任部分員工其餘資遣

PCB廠競國（6108）今日下午召開重大訊息說明會，宣布停止台灣廠生產。（記者卓怡君翻拍）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠競國（6108）今日下午召開重大訊息說明會，宣布停止台灣廠生產，競國表示，台灣廠自疫情結束後，因消費性電子產業不景氣，加上原物料成本上漲，致使台灣廠本業自2022年起已連續虧損三年，考量未來巿場情況及維護股東權益，公司擬自12月25日起，停止台灣廠生產計劃，未來將訂單轉移至子公司競陸電子（昆山）生產。

競國台灣廠員工約有400人左右，競國指出，台灣廠部分人員配合需求留任，其餘人員依據勞動基準法及相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依就業服務法列冊通報主管機關，辦理大量解僱員工，資遣通報日預計為10月9日，資遣生效日預計為12月下旬。

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競國指出，台灣廠佔合併營收約20%，未來台灣仍可接單，但不生產，轉由中國子公司生產，預估明年營收規模約為今年的7-8成，台灣廠停止生產是基於集團營運績效之考量，及為減少虧損並提升股東權益下，所做出之調整，本案已經今日審計委員會審議通過後，提請董事會討論決議通過。

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