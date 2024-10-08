軍工新品出貨帶旺 八貫看好Q4展望

八貫9月營收達2.1億元。圖為八貫董事長劉宗熹。（資料照，記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕八貫（1342）今日公告9月營收達2.1億元，八貫指出，前三季營收18.5億元，四大產品線中以航太救生產品成長最為顯著，累計前三季年增率達24.87％，占營收比重躍升第二，僅次於戶外產品線，表現相對亮眼，對於第四季展望，八貫也說，目前輕量型救生滑梯機能布產品仍具有產品優勢，第四季營收有望優於第三季。

八貫指出，今年7月營收1.67億元來到谷底，公司全員開始啟動全產品線客戶推進訂單、積極配合客戶出貨時程與倉儲管理優化作業等，繳出8、9兩個月單月營收突破2億元表現；展望第四季，公司樂觀看待業績，戶外需求回溫，加上軍工布料新產品出貨與新標案同步貢獻，以及航太救生保持雙位數成長，第四季營收可望穩健成長。

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八貫指出，外界關心的軍工產品線前三季亦保持穩健，第四季則受惠新產品與新標案啟動出貨，可望帶動新一波成長力道，八貫預期第四季將會有首批軍工專用布料新產品的訂單出貨，產品單價遠優於平均機能布料，此外，歐洲地區軍工標案也有相當斬獲，接洽中的新標案出貨時程已排至明年年中，可望帶動新一波成長力道。

整體而言，八貫分析，目前戶外與醫療產品線均已擺脫景氣低迷谷底，回穩應已確立，戶外產品線有需求回升訊號，第四季再加上航太救生產品線保持雙位數成長無虞，以及軍工產品線新標案挹注，預期第四季營收確定能優於第三季的表現。

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