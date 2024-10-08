晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

軍工新品出貨帶旺 八貫看好Q4展望

2024/10/08 16:37

八貫9月營收達2.1億元。圖為八貫董事長劉宗熹。（資料照，記者張慧雯攝）八貫9月營收達2.1億元。圖為八貫董事長劉宗熹。（資料照，記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕八貫（1342）今日公告9月營收達2.1億元，八貫指出，前三季營收18.5億元，四大產品線中以航太救生產品成長最為顯著，累計前三季年增率達24.87％，占營收比重躍升第二，僅次於戶外產品線，表現相對亮眼，對於第四季展望，八貫也說，目前輕量型救生滑梯機能布產品仍具有產品優勢，第四季營收有望優於第三季。

八貫指出，今年7月營收1.67億元來到谷底，公司全員開始啟動全產品線客戶推進訂單、積極配合客戶出貨時程與倉儲管理優化作業等，繳出8、9兩個月單月營收突破2億元表現；展望第四季，公司樂觀看待業績，戶外需求回溫，加上軍工布料新產品出貨與新標案同步貢獻，以及航太救生保持雙位數成長，第四季營收可望穩健成長。

八貫指出，外界關心的軍工產品線前三季亦保持穩健，第四季則受惠新產品與新標案啟動出貨，可望帶動新一波成長力道，八貫預期第四季將會有首批軍工專用布料新產品的訂單出貨，產品單價遠優於平均機能布料，此外，歐洲地區軍工標案也有相當斬獲，接洽中的新標案出貨時程已排至明年年中，可望帶動新一波成長力道。

整體而言，八貫分析，目前戶外與醫療產品線均已擺脫景氣低迷谷底，回穩應已確立，戶外產品線有需求回升訊號，第四季再加上航太救生產品線保持雙位數成長無虞，以及軍工產品線新標案挹注，預期第四季營收確定能優於第三季的表現。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財