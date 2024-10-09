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印尼政府禁止中國電商Temu 保護中小企業不被摧毀

2024/10/09 07:37

印尼政府近日宣布，禁止中國電商巨擘拼多多控股（PDD）旗下的Temu，以保護印尼中小企業不被摧毀，並防止廉價產品湧入該國。（路透資料照）印尼政府近日宣布，禁止中國電商巨擘拼多多控股（PDD）旗下的Temu，以保護印尼中小企業不被摧毀，並防止廉價產品湧入該國。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，印尼政府近日宣布，禁止中國電商巨擘拼多多控股（PDD）旗下的Temu，以保護印尼中小企業不被摧毀，並防止廉價產品湧入該國。

　印尼當局指出，Temu的商業模式消滅了供應鏈中的經銷商和託運業者等在地利益相關人，進而使海外企業壓低價格，這可能會擠壓到印尼的小貿易商。

　印尼通訊和資訊部部長賽提亞迪（Budi A. Setiadi）表示：「不，絕不能讓Temu進入，因為它會損及經濟，尤其是印尼的微型、小型和中型企業。我們部會給它機會。」

　賽提亞迪強調，印尼的數位空間需要充滿「讓社會更具生產力和利潤」的東西，「如果它是有害的，那還有什麼意義呢？我們將禁止它。如果不加以控制，我們的中小微型企業就會被消滅。」

　印尼中小企業與合作社部長馬斯杜基（Teten Masduki）的顧問薩達里（Fiki Satari）表示，Temu先前在印尼申請註冊該品牌的請求被拒絕，因為當地1家公司一直在使用Termu這個名稱。

　馬斯杜基今年6月警告，Temu構成的威脅比TikTok Shop更大，後者是北京字節跳動旗下短影音應用程式的電商部門。

　去年10月，印尼政府以不遵守法律和保護小型企業為由禁止TikTok Shop，但在此之前，已有超過200萬印尼民眾在TikTok Shop上銷售商品。

　TikTok今年2月以15億美元完成對印尼第二大購物平台Tokopedia（隸屬於印尼GoTo集團），克服了印尼政府的上述限制。在敲定交易後，GoTo集團執行長華魯喬（Patrick Walujo）表示，將致力於確保沒有掠奪性定價，幫助微型和小型企業上線，並培養本地人才。

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