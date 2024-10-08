南寶9月營收19.76億元 第3季與前9月營收雙創同期新高

南寶9月營收19.76億元，第3季與前9月累計營收雙創同期新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕由於產業景氣與需求逐步回溫，南寶樹脂（4766）今日公佈9月營收19.76億元、年增8.1%，第三季營收累計60.88億元、年成長11.7%，創同期新高，今年1-9月累積營收168.61億元、年增11.9%，也同樣創同期新高紀錄。

南寶表示，在持續投入研發與耕耘客戶下，鞋材、鞋用以外的特用接著劑以及建材與塗料等三大產品線今年展望皆目標成長，今年整體營收將重回成長軌道，第四季也可望持續成長，策略上更加以研發為導向，與客戶或潛在客戶合作開發新的解決方案。

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在鞋材接著劑業務方面，除隨產業景氣回溫持續成長外，新產品與應用的效應已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收，期待持續達成優於產業成長的目標。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，整體來看客戶需求持續復甦，回歸成長。南寶持續開發新的成長機會，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果；此外，也著重高毛利產品，調整產品結構，持續實行產品品項縮減、提升生產效率。

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