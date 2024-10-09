中國對歐洲白蘭地徵收30.6％～39％臨時關稅

中國政府宣布對歐洲白蘭地徵收30.6%至39%的臨時關稅，反制歐盟國家批准對中國製造電動車徵收關稅。（彭博）

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吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在大多數歐盟國家批准對中國製造電動車徵收關稅4天之後，中國政府8日宣布對歐洲白蘭地徵收30.6%至39%的臨時關稅。

歐盟27國在當地時間4日對中國進口電動車加徵反補貼稅案投票，在法國、義大利等10國投票贊成，德國、匈牙利等5國反對下，同意加徵最高達35.3%反補貼稅。

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中國商務部今天宣布，將自11日起採用保證金形式對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為30.6%至39.0%。

白蘭地關稅是臨時性，要求進口商從週五開始向中國海關繳納關稅金額的押金。不過，中國消費者可能會為人頭馬和其他歐洲白蘭地支付更高的價格。

這項針鋒相對的舉措，可能讓中國談判代表在與歐盟的談判中獲得籌碼，以減少或取消對中國電動車高達35.3%的關稅，該關稅將於本月底生效。

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