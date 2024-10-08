富比世「全球最富裕國家」排名揭曉！台灣名次曝光狠甩中日韓

富比世「全球最富有國家」排名揭曉！台灣名次排名第14，狠甩中日韓（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕財經雜誌《富比世》週二（7）日公布2024「最富裕國家」排名，前10名，歐洲佔比最高，達5檔，而亞洲也有4個進榜，至於台灣則以14名，遙遙領先中、日、韓、香港。

至於全球最貧窮國家是南蘇丹，其人均只有455.16美元（約新台幣1.46萬元）。

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報導指出，《富比世》取得國際貨幣基金（IMF）估計的各國人均GDP（國內生產毛額）數字，再根據各國物價，計算出經購買力平價（PPP）調整後的GDP，排名結果出乎意料之外。

前10名歐洲國家囊括一半，盧森堡以人均GDP高達14萬3740美元（約新台幣462.12萬元）奪冠、第3名的愛爾蘭人均則達13萬3900美元（約新台幣430.49萬元）、第7名的瑞士其人均為9萬1930美元（約新台幣295.56萬元）、第8名的聖馬利諾人均則為8萬6990美元（約新台幣279.67萬元），至於第10名的挪威其人均為8萬2830美元（約新台幣266.3萬元）。

亞洲則有4國進榜，依序為第2名的澳門，其人均達13萬4140美元（約新台幣431.26萬元）、第4名的新加坡其人均為13萬3740美元（約新台幣429.97萬元）、第5名的卡達人均為11萬2280美元（約新台幣360.98萬元），以及第6名的阿拉伯聯合大公國人均為9萬6850美元（約新台幣311.37萬元）。

至於北美只有美國入榜，以人均8萬6990美元（約新台幣279.67萬元）拿下第9名。

而台灣部分，其人均GDP高達7萬6860美元（約247萬台幣），排名第14，經濟成長率也有不錯的3.1%，落後第第13名的汶萊的7萬7530美元，但領先第15名的香港（7萬5130美元）。

而擁有亞洲最多億萬富豪（資產10億美元者達814人）的中國，與日本、南韓皆未擠進前20名。

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