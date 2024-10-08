為賓士子公司供應電池 LG新能源股價大漲

LG Energy Solution將為北美賓士子公司供應電池。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）宣布與賓士（Mercedes-Benz）在北美和其他地區的關聯公司達成重要協議，將為其提供電動車（EV）電池。

LG新能源的客戶包括特斯拉（Tesla）、通用汽車（General Motors）和現代汽車（Hyundai Motor）。該協議週二簽署，涵蓋從2028年開始到2038年為期十年，共供應50.5吉瓦時的電池。

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雖然合約的具體財務細節未被披露，但這一公告清楚表明LG新能源在全球電動車市場中的角色正在擴大。

Mercedes-Benz。（法新社）

LG新能源與賓士關聯公司之間的供應協議，象徵著一項戰略合作夥伴關係，這可能對未來幾年電動車的生產和供應產生重大影響。反映了汽車行業正在向電氣化轉型，以及市場對可靠和高容量電動車電池的需求不斷增長，預計將增強LG新能源在競爭者中的地位。。

LG新能源預計在10月28日公布完整收益報告。儘管主要汽車製造商如通用汽車和福特報告最新季度的電動車銷售疲軟，消費者因價格負擔問題減少購買意願，但LG新能源的合約仍顯示出市場的潛力。

此外，LG新能源周二（8日）公布第3季獲利優於預期，第3季營業利益較去年同期下滑近40%至4483億韓元（台幣106億元），高於分析師所估的4285億韓元（台幣102億元）。股價聞聲大漲逾5%。

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