台積電高雄P3廠10月動工，P4與P5啟動環評。（資料照，記者李惠洲攝）

1.台股在電子股開盤下跌，指數開盤跌11.24點，以22691.32點開出，在電金傳齊跌下，指數開低走低，盤中指數一度跌284點，觸及2萬2418點。所幸12點半過後，台積電（2330）翻紅，加上創意（3443）、緯穎（6669）等高價高亦走揚下，指數跌幅收斂，終場跌91.17點，收2萬2611.39點。

2.高雄市長陳其邁週二（8日）證實台積電（2330）高雄P3廠預定10月動工，P4與P5廠也將按期程啟動環評，「幾個月前就已經告知市府」。陳其邁表示，台積電因應全球先進製程半導體的需求，尤其是AI晶片等這些需求，可以說非常強勁，也因應整個國際產能的快速需求，所以在10月，P3廠會正式動工，也正式在幾個月前就已經告知市府。

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3.重電廠中興電工（1513）公布9月自結合併營收新台幣21.05億元，為同期新高，第3季自結營收63.86億元，創歷史單季新高。中興電累計今年前9月自結營收186.59億元，較去年同期成長14.48%。

4.國巨（2327）9月營收104.15億元，較8月微增1%，比2023年同期增加10.1%，國巨指出，9月營收主要受惠AI應用需求持續強勁，各區域維持穩健動能。

5.受國際海運市場運價修正影響，長榮海運（2603）9月合併營收新台幣446.37億元，月減16.97%，年增82.41%；台驊表示，美東港口罷工落幕，暫緩供應鏈危機，海運進入淡季，聯盟航商進行運力調整，空白航班可維持運價於損益兩平之上。

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