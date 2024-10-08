星展估台灣房市將軟著陸 美降息影響不排除下一波信用管制

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，隨著台灣央行第7波強力打炒房選擇性信用管制，她預期台灣房地產將逐步實現「軟著陸」，下跌幅度預估5到15％。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中央銀行9月第3季理事會後祭出第7波選擇性信用管制，衝擊房市，星展銀行表示，可能受到信用管制措施影響的群體，主要是房屋投資和投機需求相關族群，預期台灣房市將逐步實現軟著陸；但如果美國快速降息，不排除還有下一波的信用管制措施。

星展銀行今舉辦2024年第4季經濟展望線上記者會。由於對全球經濟放緩的擔憂、AI應用前景的爭論，以及國內貨幣和信用政策的緊縮，經濟成長動能有所減弱，但星展認為經濟擴張的整體趨勢仍維持不變。

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星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，目前房地產市場並未面臨類似2001年網路泡沫破裂或2008年全球金融危機期間的收入衝擊；而即使在2001年、2008-2009年和2015-2016年的調整期，房價跌幅仍較為溫和，約在5-10%之間。

她指出，從需求角度來看，儘管人口老化導致勞動年齡人口減少，但家庭數量仍以每年約1%的速度成長，支撐首次購屋的需求；都市化進展以及穩定的收入、就業環境也有助於支持房屋升級的需求。因此馬鐵英認為，信用管制措施將主要影響房地產市場的投資與投機需求。

馬鐵英指出，隨著台灣央行第7波強力打炒房選擇性信用管制，她預期台灣房地產將逐步實現「軟著陸」，下跌幅度預估5到15％。

但馬鐵英也提到，如果美國快速降息，資金回流到新興市場，可能會導致台灣的資金更加充裕，進而推動資產價格上漲，這可能迫使央行進一步再祭出第8波信用管制措施或再調升存準率，以抑制資金回流推升資產價格上升的潛在風險。

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