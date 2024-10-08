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鴻海電動車明年揮軍北美 劉揚偉：旗下電芯左右逢源

2024/10/08 15:05

董事長劉揚偉表示，現在的造車產業生態已經改變，新品切入市場的時間成為致勝關鍵。（記者方韋傑攝）董事長劉揚偉表示，現在的造車產業生態已經改變，新品切入市場的時間成為致勝關鍵。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天在科技日活動釋出2款新電動原型車，包括新世代多功能生活休旅車MODEL D以及新型態電動中型巴士MODEL U，董事長劉揚偉表示，現在的造車產業生態已經改變，新品切入市場的時間成為致勝關鍵，因此，垂直分工是電動車的未來方向，相信自家的貼牌商業模式可利於不敗之地，此外，鴻海發展的電芯技術更可望在電動車、能源產業當中都能左右逢源。

鴻海此次科技日活動一口氣展示MODEL A、MODEL B、MODEL C、MODEL E、MODEL V、MODEL N、MODEL T到最新的MODEL U和MODEL Ｄ等原型車、量產車，同時預告為美國合作夥伴打造的北美版MODEL C會在2025年底正式量產；對此，劉揚偉重申，鴻海在造車產業中的定位並非傳統車廠，而是致力於參考設計與平台系統，過去燃油車的時代，只有能夠製造引擎的廠商握有利基點，然而電動車的時代百家爭鳴，為了爭取效率，最終一定會走向垂直分工。

劉揚偉認為，從目前電動車的產業模式來看，確實朝著集團預料的方向前進，鴻海的客戶是品牌車廠，「他可以拿著我們的設計，完全不改就去貼他的牌子，這是1種方式；他也可以做一些小幅的修改，這是第2種方式；他也可以去做很大幅度的修改，但是不能去修改到底盤的部分，這是第3種模式」，以明年走入量產的北美版MODEL C而言，客戶保留7成至8成鴻海原有的設計，因此得以很快速地走入市場，其他有關行銷方面的策略則是由客戶自行處理。

劉揚偉提到，鴻海先前已經察覺電動車最關鍵的組成部分就是電池，除了可以供給車輛動力，也作為儲能用途，因此鴻海以這2個取向設計電芯，並即將在高雄廠區量產，集團攜手比爾蓋茲（Bill Gates）的 蓋茲風險投資公司（Gates Ventures）發展新能源，預計將打造可以獲利的商業模式，讓綠能落實在相關領域。

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