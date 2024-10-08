土銀啟動下半年徵才，起薪最高上看6.6萬元。（土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕想成為羽球國手王齊麟隊友嗎？機會來了，土地銀行宣布啟動下半年徵才，預計招募稽核人員、高資產客戶關係專業人員、風險管理人員及AI應用人員等共259名，職等為5～9職等，起薪最低38000元，最高上看66000元。

土銀並特別開出2名與球隊正式隊員職缺，不僅能成為王齊麟的新隊友，還能享有球員職涯發展制度，未來退役前一年經業務輔導、訓練，即可接軌行員工作。

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此次開出職缺中，稽核人員起薪約66000元居冠；財務金融、電子金融、高資產客戶關係、會計專業、風險管理、AI應用、資訊及資安專才起薪約51000元居次，須具備業界經驗及專業證照。同時，土銀也釋出信用卡風管、建築工程、電機空調、證券營業員、客服等職缺，多以基礎經驗、相關科系畢業或證照為門檻條件。報名期間為今年10月4日至10月16日，將委由台灣金融研訓院辦理。

土銀為百分百國營銀行，致力落實ESG的性別平等指標，截至去（112）年底，土地銀行正式員工總人數（含台灣及海外地區員工）為5769人，皆為全職員工，女男比為55：45，而經副理以上職級共計465人，女男比為48：52，性別比例均衡。更重要的是，土銀全數員工薪資皆依照財政部訂頒「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」辦理，不受任何性別或年齡因素影響，保持升遷管道公開透明。

此外，土銀看準員工「顧家」需求，積極打造安心育嬰職場，除硬體環境設置員工專用哺（集）乳室及臺南、羅東及臺中等分行的教保中心，亦與多家國內連鎖托育機構簽訂企業托育服務合約，讓員工上班也能兼顧家庭。

隨土銀近年訂定完善的育嬰留職停薪制度，不僅有職工福利委員會提供生育補助每胎6000元，土銀也核給員工生產娩假42天、陪產檢及陪產假7天、家庭照顧假7天、產檢假8天及育嬰留職停薪機制，提供員工更彈性的育兒空間。土地銀行去年申請育嬰留職停薪者共76人，育嬰留職停薪復職率達100%，近3年員工離職率遠低於1%，顯見成果斐然。

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