晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

土銀啟動下半年徵才 起薪最高上看6.6萬元

2024/10/08 14:32

土銀啟動下半年徵才，起薪最高上看6.6萬元。（土銀提供）土銀啟動下半年徵才，起薪最高上看6.6萬元。（土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕想成為羽球國手王齊麟隊友嗎？機會來了，土地銀行宣布啟動下半年徵才，預計招募稽核人員、高資產客戶關係專業人員、風險管理人員及AI應用人員等共259名，職等為5～9職等，起薪最低38000元，最高上看66000元。

土銀並特別開出2名與球隊正式隊員職缺，不僅能成為王齊麟的新隊友，還能享有球員職涯發展制度，未來退役前一年經業務輔導、訓練，即可接軌行員工作。

此次開出職缺中，稽核人員起薪約66000元居冠；財務金融、電子金融、高資產客戶關係、會計專業、風險管理、AI應用、資訊及資安專才起薪約51000元居次，須具備業界經驗及專業證照。同時，土銀也釋出信用卡風管、建築工程、電機空調、證券營業員、客服等職缺，多以基礎經驗、相關科系畢業或證照為門檻條件。報名期間為今年10月4日至10月16日，將委由台灣金融研訓院辦理。

土銀為百分百國營銀行，致力落實ESG的性別平等指標，截至去（112）年底，土地銀行正式員工總人數（含台灣及海外地區員工）為5769人，皆為全職員工，女男比為55：45，而經副理以上職級共計465人，女男比為48：52，性別比例均衡。更重要的是，土銀全數員工薪資皆依照財政部訂頒「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」辦理，不受任何性別或年齡因素影響，保持升遷管道公開透明。

此外，土銀看準員工「顧家」需求，積極打造安心育嬰職場，除硬體環境設置員工專用哺（集）乳室及臺南、羅東及臺中等分行的教保中心，亦與多家國內連鎖托育機構簽訂企業托育服務合約，讓員工上班也能兼顧家庭。

隨土銀近年訂定完善的育嬰留職停薪制度，不僅有職工福利委員會提供生育補助每胎6000元，土銀也核給員工生產娩假42天、陪產檢及陪產假7天、家庭照顧假7天、產檢假8天及育嬰留職停薪機制，提供員工更彈性的育兒空間。土地銀行去年申請育嬰留職停薪者共76人，育嬰留職停薪復職率達100%，近3年員工離職率遠低於1%，顯見成果斐然。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財