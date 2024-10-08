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搶攻Nike運動鞋市占率 愛迪達乘勢而上

2024/10/08 15:04

Adidas推出Samba和Gazelle休閒運動鞋。（路透）Adidas推出Samba和Gazelle休閒運動鞋。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕愛迪達（Adidas）有機會從美國競爭對手耐吉（Nike）手中獲得更多市占率，Adidas的關鍵款式Samba和Gazelle休閒運動鞋需求激增，過去一年的銷售顯著提升。

分析師預計，Adidas預計將於10月29日公佈財報，第三季度收入預計將增長10%至64億歐元（約新臺幣2210億）。然而，儘管Samba和Gazelle系列取得成功，但業內專家警告，這些潮鞋的受歡迎程度可能不會持續太久，分析師指出，時尚前衛的消費者可能已經購買了這些型號，Adidas現在可能會專注於推出更低價版，來吸引剩餘的市場。

為維持喜愛獨特性的購物者興趣，Adidas繼續為Samba、Gazelle和Spezial型號推出新的配色和材質。這種策略滿足了第三方零售商如英國連鎖鞋店JD Sports的需求，Adidas首席執行官古爾登（Bjorn Gulden）在7月31日的半年度業績報告中確認了強勁的需求。

BCE Consulting的高級顧問則建議，Adidas應該考慮適度控制這些熱門型號的發布，以保持其在市場上的長期吸引力。

Nike正面臨市場挑戰。（法新社）Nike正面臨市場挑戰。（法新社）

分析師預估，在Nike努力重振銷售的同時，Adidas將在未來一年繼續獲得市佔率。然而，如果Nike在春季推出新鞋款，並在2024年夏季獲得關注，競爭動態可能發生變化。

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