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巴菲特再賣美銀持股 3個月套現逾百億美元

2024/10/08 14:17

巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），近來頻頻出售美國銀行（Bank of America）股票。（歐新社）巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），近來頻頻出售美國銀行（Bank of America）股票。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），自今年7月中旬以來頻頻出售美國銀行（Bank of America，簡稱美銀）股票。最新報導指出，波克夏海瑟威近日又出售約960萬股美銀，套現3.83億美元（約新台幣122.9億元），自7月中旬以來，波克夏海瑟威已累計套現逾100億美元（約新台幣3210億元）。

綜合媒體報導，波克夏海瑟威在週一（7日）提交給美國證券交易委員會（SEC）的申報文件指出，公司在10月3日、4日、7日，以平均每股約40美元的價格，出售約960萬股的美銀股票，套現約3.83億美元。

在售股之後，波克夏海瑟威仍持有美銀7.845億股股票，持股比降至10.1%，股票市值超過314億美元（約新台幣1兆元）。

報導指出，自今年7月中旬開始大幅減持美國銀行股票規模以來，波克夏海瑟威已累計套現超過100億美元。

對於巴菲特近來頻頻出售美銀股票之舉，有外媒認為，巴菲特或有意將美銀的股票降至10%或更少，因一旦波克夏海瑟威的持股比例低於10%，公司就不需要再像現在這樣，需2個工作天內向SEC提交任何出售的文件。

美銀7日股價收在39.96美元，跌幅0.37%；波克夏海瑟威B股收在453.5美元，跌幅1.83%。

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