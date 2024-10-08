黃仁勳將於2025 CES發表主題演說 新產品RTX 50規格傳外洩

黃仁勳將於2025 CES發表主題演說。市場猜測，可能會透露部分次世代RTX 50系列繪圖處理器（GPU）訊息。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「AI 教父」輝達 （NVIDIA） 執行長黃仁勳將在2025年1月的美國消費電子展（CES）發表演說。多家外媒《Tom's Hardware》、《Wccftech》猜測，黃仁勳屆時可能會發表RTX 50系列GPU。

報導指出，CES 2025將於明年1月7日至10日，在美國拉斯維加斯舉行，此展將會匯集世界各地先進領域的人才，以及最具創新力的企業，展示全球最新先進技術。

請繼續往下閱讀...

而先前曾多次準確預告輝達新品的網友@kopite7kimi，在9月27日甫透過社交平台X揭露了RTX 5090、RTX 5080的主要規格。其中，RTX 5090的主要規格據傳是PG144/145-SKU30、GB202-300-A1、21760FP32、512-bit GDDR7 32G、600W，而RTX 5080的主要規格據傳是PG144/147-SKU45、GB203-400-A1、10752FP32、256-bit GDDR7 16G、400W。

消費者技術協會（Consumer Technology Association, CTA）也於7日發布新聞稿宣布，黃仁勳預定在2025年1月6日下午6點半（拉斯維加斯當地時間）發表主題演說。

報導指出，過去的CES並非是輝達發表桌機遊戲GPU新品的場合。但今年輝達卻改變策略，在1月CES展發布RTX 40系列重大更新。也因這一舉措，市場猜測輝達是否將於明年1月發表新品。

輝達7日股價終場上漲2.24%、收127.72美元，創8月27日以來收盤新高，整體市值已來到3.133兆美元，超越微軟（Microsoft）的3.044兆美元，為六週以來首見。輝達成為全球市值第二大的上市企業，僅次於蘋果（Apple Inc.）的3.371兆美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法