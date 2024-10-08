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波音瑕疵零件危害飛安 義大利檢方調查包商「偷工減料」

2024/10/08 13:50

義大利檢察官針對波音公司旗下787夢幻客機瑕疵零件事件，指控7人及2家分包商涉嫌欺詐和違反飛機安全規定。（路透）義大利檢察官針對波音公司旗下787夢幻客機瑕疵零件事件，指控7人及2家分包商涉嫌欺詐和違反飛機安全規定。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕義大利檢察官近日針對波音公司旗下787夢幻客機的瑕疵零件事件，指控7人及2家分包商涉嫌欺詐和違反飛機安全規定。該事件牽涉義大利航空航太巨頭李奧納多（Leonardo）的供應商，檢方指責涉案單位使用不合規的材料生產飛機零件，危害飛行安全。

《路透》報導，義大利檢察官從2021年底開始調查，波音公司發現李奧納多的一家供應商所生產的零件存在瑕疵。檢方指出，涉案分包商在零件生產中，使用價格低廉且不合規的鈦和鋁，而不是規定的鈦合金，這種做法雖然節省成本，卻導致零件的耐受性顯著下降，進而對飛機整體安全構成威脅。專家報告顯示，至少有4829個鈦製和1158個鋁製零件不符合航空航太業標準。

波音787夢幻客機製造。（路透社）波音787夢幻客機製造。（路透社）

據2名知情人士透露，這次調查的重點對象是李奧納多的前供應商MPS（Manufacturing Process Specification）及其現已破產的前身公司Processi Speciali，被調查的7人包括MPS所有者安東尼奧·英果索（Antonio Ingrosso）與其父親文森佐·英果索（Vincenzo Ingrosso），他們的律師表示「確信他們的行為完全遵守了法律」。

調查開始後，李奧納多和波音都將MPS從供應商名單中刪除。在法官進行審判前，被指控的個人和公司將有時間提出任何新的辯護證據。

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