加州為減少食物浪費，禁止標示「最佳賞味期限」，新規定將在2026年7月生效，把日期標籤標準化。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加州州長紐森（Gavin Newsom）日前簽署了一條法令，禁止加州的食品包裝上，有「銷售期限」（Sell By）和「最佳賞味期限」（Best Before，保質期）等食品標籤，成全美首州，未來將把日期標籤標準化，此舉的目的是讓消費者不再對冰箱裡的食品玩「猜謎遊戲」，減少食物的浪費。

全美國各地商店出售的包裝食品上，有超過50種不同的日期標籤，但這些資訊基本上不受監管，且與食品安全無關，因為美國聯邦政府並沒有規定這些標籤，應該要包含哪些資訊，常導致消費者混淆，使得這些日期標籤大多具有誤導性，實際上也不能告訴消費者該食品是否能夠安全食用。

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根據美國食品藥物管理局（FDA）表示，由於日期標籤的混亂，全美國有將近20%的食物被浪費了。光是在加州，每年就有約600萬噸的未過期食品被丟掉。

以「銷售期限」為例，這是店家要將商品從貨架下掉的最後期限，通常被店家用來管理庫存，並不是商品是否仍可安全食用的指標。而「最佳賞味期限」表示在此日期之前，食品可保持最佳品質，但並不表示在此日期之後，食品就不安全或變質。若是過了「最佳賞味期限」的食品，還是可以食用，只是可能沒那麼好吃。

加州的新規定將在2026年7月生效，把日期標籤標準化，未來將以「Best if used by」（在此日期前食用最佳）取代目前「Best Before」標籤，來表示產品的最佳品質，並用「use by」（在此日期或之前食用，有效日期）來表示產品的安全性；但雞蛋、啤酒與其他麥芽飲料不在此限。

紐森希望該政策能減少食物浪費、減少氣候排放，並為消費者省下荷包。

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