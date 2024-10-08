晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積電高雄P3廠10月動工！陳其邁：幾個月前就已告知市府

2024/10/08 12:56

台積電高雄P3廠10月動工，P4與P5啟動環評。（記者李惠洲攝）台積電高雄P3廠10月動工，P4與P5啟動環評。（記者李惠洲攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今證實台積電高雄P3廠預定10月動工，P4與P5廠也將按期程啟動環評，「幾個月前就已經告知市府」。

台積電傳出於10月1日申請擴大「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫」，預計在P3廠東側土地繼續擴建先進製程晶圓廠（P4、P5）、並啟動兩廠環評。

臉書社團高雄好過日引述相關資料，披露台積電高雄P4、P5廠啟動環評進度，說明本計畫是P3廠延續，計畫擴建用地面積約41公頃，加計原申請範圍合計本面積約58.2公頃。

好過日分析，台積電擴廠不是出人意料的消息，楠梓園區一開始就已規劃好5到6個廠空間，今年也有媒體數次報導，台積電將在楠梓建5個廠。

陳其邁今表式，台積電因應全球先進製程半導體的需求，尤其是AI晶片等這些需求，可以說非常強勁，也因應整個國際產能的快速需求，所以在10月，P3廠會正式動工，也正式在幾個月前就已經告知市府。

P4、P5先進製程廠的增加2個廠的擴建的計畫，這個計畫也都按照期程在做進行，在最近就會啟動P4、P5環評的程序，其他就不多做說明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財