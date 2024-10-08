台積電高雄P3廠10月動工！陳其邁：幾個月前就已告知市府

台積電高雄P3廠10月動工，P4與P5啟動環評。（記者李惠洲攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今證實台積電高雄P3廠預定10月動工，P4與P5廠也將按期程啟動環評，「幾個月前就已經告知市府」。

台積電傳出於10月1日申請擴大「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫」，預計在P3廠東側土地繼續擴建先進製程晶圓廠（P4、P5）、並啟動兩廠環評。

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臉書社團高雄好過日引述相關資料，披露台積電高雄P4、P5廠啟動環評進度，說明本計畫是P3廠延續，計畫擴建用地面積約41公頃，加計原申請範圍合計本面積約58.2公頃。

好過日分析，台積電擴廠不是出人意料的消息，楠梓園區一開始就已規劃好5到6個廠空間，今年也有媒體數次報導，台積電將在楠梓建5個廠。

陳其邁今表式，台積電因應全球先進製程半導體的需求，尤其是AI晶片等這些需求，可以說非常強勁，也因應整個國際產能的快速需求，所以在10月，P3廠會正式動工，也正式在幾個月前就已經告知市府。

P4、P5先進製程廠的增加2個廠的擴建的計畫，這個計畫也都按照期程在做進行，在最近就會啟動P4、P5環評的程序，其他就不多做說明。

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