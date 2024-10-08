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中高齡勞工留職場 求職網：熟齡勞工需「老老照顧」面臨「三危」危機

2024/10/08 12:29

中高齡勞工留職場可解缺工？yes123求職網指出，熟齡勞工需「老老照顧」面臨「三危」危機（業者提供）中高齡勞工留職場可解缺工？yes123求職網指出，熟齡勞工需「老老照顧」面臨「三危」危機（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為解決缺工潮，勞動部積極鼓勵中高齡長者留任職場，但根據yes123求職網調查，近6成（57.4%）熟齡勞工，感覺「無助於」改善現況，主因在於企業聘用時仍有「年齡顧慮」，導致不少熟齡勞工，面臨「職務遭取代」、「財務吃緊」及「分神照家人致過勞」的「三危」危機。

勞動部為解決國內的缺工潮，自2020年12月起推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，透過職務再設計、就業津貼補助、給予雇主僱用高齡者退休者補助等措施，希望能鼓勵高齡者續留職場，yes123求職網日前進行「中高齡勞工就業與退休困境調查」，以了解「熟齡族」留任及雇主聘僱的意願。

調查結果顯示，70%的企業認為，的確因此專法增加聘用熟齡勞工的意願；雖然有68.1%的熟齡族指出，會因專法實施而延後退休年齡、繼續工作，但僅有42.6%的熟齡勞工，認為專法「有助於」改善職場的年齡歧視，代表高達57.4%的人，感覺仍「無助於」改善現況。

為何感覺專法無助於改善中高齡者職場困境？調查顯示，雖雇主認為高齡者具有具實務經驗、穩定、抗壓等優點，但也坦言，針對「一般員工」的職缺，在聘用「中高齡勞工」時，仍有「年齡的顧慮（67%）」，即使是「主管職」的職缺，依舊有44%的企業存在著年紀考量，34%的企業透露，今年確實存在「新人取代老人」的情況。

根據yes123求職網調查，目前在職的中高齡族群，多有「財務吃緊」（24.6%）、「缺乏第二專長」（23.4%）、「體力不足」（22.3%），以及「職務替代性高」（19.8%）、「健康不佳」（19.1%）等恐慌。但相較於財務、健康等因素，不少人還面臨「老老照顧」的嚴峻壓力，也就是在尚未退休的熟齡勞工之中，高達62%表示，目前仍有「長輩」同時需要「分神」照顧。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，觀察本次調查結果，對中高齡勞工來說，目前的生活容易發生「三危」問題，包括「職務遭取代」的危機、「財務吃緊」的危機，以及「分神照顧家人導致過勞」的危機，期許政府持續藉由「中高齡就業專法」，建構更為友善的職場環境。

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