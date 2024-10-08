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路易莎咖啡投資避險卻受創！損失金額揭曉

2024/10/08 11:42

連鎖飲品業者「路易莎咖啡」因為避險需求，進行咖啡豆期貨合約交易，卻出現損失。（資料照）連鎖飲品業者「路易莎咖啡」因為避險需求，進行咖啡豆期貨合約交易，卻出現損失。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕連鎖飲品業者「路易莎咖啡」因為避險需求，進行咖啡豆期貨合約交易，卻出現損失，路易莎咖啡表示，咖啡期貨波動劇烈，按規定超過20%損失就要平倉並公告，但咖啡期貨又再度暴跌，產生潛在獲利，總結評估未產生太大損失。根據路易莎咖啡週一（7日）重訊，本年度截至10月6日，有關衍生性商品交易認列已實現損失金額為453萬5000元。

受咖啡價格波動影響，路易莎咖啡日前多次發布重大訊息，透露出現損失，引起投資人和媒體關注。

路易莎咖啡週一發布重大訊息補充說明，指出有關衍生性商品交易，本年度截至10月6日，認列未實現損失金額為521萬元、認列已實現損失金額為453萬5000元，其中未實現損失，目前對公司營運無重大影響。

路易莎咖啡解釋，因為最近咖啡期貨波動劇烈，因此在購買咖啡現貨時，也會進行期貨避險，總金額1000萬，在咖啡期貨突然暴漲到歷史第2高點時，因應櫃買中心規定，超過20%的損失就要平倉並且公告，不過在相對高點有再避險，現今咖啡期貨又再度暴跌，產生潛在獲利，總結評估，並未產生太大損失。

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