業績表現不如預期 三星認了正面臨危機

三星業績表現不如預期，今（8）日罕見發表聲明向投資人致歉，並承認公司正應對潛在的危機。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子（Samsung Electronics）今（8）日公佈第3季初步財報，業績表現令人失望，三星隨後發表聲明向投資人致歉，並罕見地承認公司正在應對潛在的危機。

《彭博》報導，三星新任命的晶片部門負責人全永鉉（Jun Young Hyun）在聲明中表示，由於業績不如預期，引發了人們對於公司技術競爭力和未來的擔憂，有人談論到三星面臨的危機，對此高層將承擔所有責任。

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全永鉉指出，接下來，三星將專注於強化長期競爭力，而不是依賴短期解決方案，並提到公司將重新審視組織文化和工作流程，在必要時將立即修正。

這家全球最大的記憶體和智慧手機製造商公佈的初步營業利潤為9.1兆韓元（約新台幣2365億元），低於預期的11.5兆韓元（約新台幣2988.8億元）；營收79兆韓元（約新台幣2.05兆元），也未達預期的81.57兆韓元（約新台幣2.12兆元）。

週二（8日）早盤，三星在首爾交易的股票走低，一度跌1.8％。由於三星在主要市場陷入困境，在記憶體晶片領域落後對手SK海力士（SK Hynix），晶圓代工方面相較於台積電（2330）幾乎沒有取得任何進展，導致三星今年股價已跌20％以上。

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