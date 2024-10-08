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和碩首次揮軍IOWN大會 新品鎖定全光網路領域

2024/10/08 09:56

和碩在全光網路、數據處理技術等數據中心基礎設施領域，攜手其他成員合作進行概念驗證。（資料照）和碩在全光網路、數據處理技術等數據中心基礎設施領域，攜手其他成員合作進行概念驗證。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）資深副總兼技術長徐衍珍今天表示，集團首次參加 IOWN（Innovative Optical Wireless Network，創新全光和無線網路）會員大會，在全光網路（APN）、數據處理技術（DCI）等數據中心基礎設施領域，攜手其他成員合作進行概念驗證（POC），期望與生態系共同成長茁壯。

IOWN第7屆全球會員大會於10月8日至11日在台北舉行，徐衍珍指出，和碩期望藉由加入社群，及早洞察先進全光網路技術與產品定義事宜，和碩具備電子領域的設計生產服務（DMS能量），正在開發新一代長距離傳輸光網路設備，協助客戶與資料中心連接，同時符合其ESG策略的發展需求。

和碩此次揮軍IOWN大會，將釋出旗下硬體平台「Endeavor」 以及400G高速光網路傳輸轉發器（Transponder）與波長多工設備 （Muxponder），打造具備開放特性、可供解構的硬體、軟體，協助客戶在光網路領域，能夠擁有兼顧相容、互通性的完整解決方案。

關於「Endeavor」的規格，和碩表示，此硬體是基於Linux技術發展而出的平台，可與相關開放式來源軟體整合使用，整個「Endeavour」系列產品可共享通用的系統零件、電源供應器風扇托盤和機殼，可望為和碩邁向AI高速傳輸時代貢獻未來的營收與獲利。

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