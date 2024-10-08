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製藥巨頭CEO警告：「這問題」若沒解決 減肥神藥恐弊大於利

2024/10/08 10:37

製藥公司「再生元」（Regeneron Pharmaceuticals）聯合創辦人兼執行長楊科普洛斯。（路透）製藥公司「再生元」（Regeneron Pharmaceuticals）聯合創辦人兼執行長楊科普洛斯。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕減重風潮盛行，抑制食慾的減肥藥需求火熱，有「減肥神藥」的GLP-1類藥物，引發市場極大迴響，不過美國製藥公司「再生元」（Regeneron Pharmaceuticals）聯合創辦人兼執行長楊科普洛斯（George Yancopoulos）警告稱，如果無法解決肌肉流失的副作用，GLP-1減肥藥可能是「弊大於利」。

楊科普洛斯警告，GLP-1類藥物可能會導致意想不到的健康風險，特別是肌肉快速流失，他指出，臨床研究表明，使用GLP-1類藥物來減肥的人，其肌肉流失速度遠遠快於透過節食或運動來減肥的人，這可能會使他們面臨健康問題。

楊科普洛斯在接受英國《金融時報》的採訪中，引用了今年發佈在《美國醫學會雜誌》（JAMA） 的一項研究，這項研究顯示，每5名使用者中就有2人會在一年內停止使用GLP-1減肥藥，這意味著他們可能會以更少的肌肉和更高的體脂率，來反彈到原來的體重，這無疑是雪上加霜。

楊科普洛斯稱，應該高度關注GLP-1類減肥藥的使用方式，認為它們可能會導致脂肪和肌肉的比例逐步產生變化，從長遠來看可能「弊大於利」。

美國食品藥物管理局（FDA）建議，患者在使用GLP-1類藥物減肥時，應結合飲食和運動。

目前GLP-1類的減肥藥市場，由丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）和美國藥廠禮來（Eli Lilly）所主導。諾和諾德減肥藥Wegovy和糖尿病藥物Ozempic成分，則是司美格魯肽（Semaglutide）；禮來減肥藥Zepbound和糖尿病藥Mounjaro的成分，則為
替爾泊肽（Tirzepatide）。

諾和諾德表示，使用司美格魯肽治療，臨床數據並未表明會在非脂肪減少量大於脂肪減少量上存在關聯性；禮來則是沒有立即回應評論請求。

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