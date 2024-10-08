5檔A股ETF注意股全面翻車！00887最慘跌近5成（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕激情過後，5檔A股相關ETF昨遭列為注意股，週二（8日）5檔ETF全面翻車，其中又以昨漲逾116%、創史上最大漲幅的永豐中國科技50（00887）最慘，在籌碼過於集中，今股價開低，盤中重挫逾5成，終場跌48.49%，收20元，成交量逾12萬張。

至於另4檔注意股，也沒有好臉色，富邦深100（00639）開高早盤一度漲8.71%，觸及18.59元，不過，隨著陸股開高走低，終場大跌15.09%，收14.52元，成交量2.99萬張；群益深証中小（00643）亦開高，觸及17.6元，漲7.12%，同樣開高走高，終場跌9.49%，收14.87元，成交量9680張；復華滬深（006207）開高觸及31.1元，盤中一度跌至26元，終場收27.69元，跌9.09%，成交量2535張；富邦中証500（00783）則開高飆高，早盤觸及36元，漲42.85%，不過，同樣是開高走低，終場翻黑，跌1.98%，收24.7元，成交量3954張。

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週一飆漲116.32%、創台股史上漲幅之最，溢價幅度更高達222.24%的00887，由於籌碼過於集中，造成股價劇烈波動，今股價開低，以31.43元開出，開盤跌19.05%，在賣單湧入下，股價隨即跌破30元關卡，一路下探，盤中一度觸及19.81元，跌逾5成，終場收20元，跌48.49%，成交量12.05萬張。

不過，在急跌下，低接買盤進場，股價往上拉升，然在空方不斷湧入，股價跌勢又擴大，截至10點25分，股價報24.8元，跌36.13%，成交量4.9萬張。

由於00887連日股價飆漲，永豐投信公告指出，因大陸地區推行振興經濟政策激勵股市與房市，使市場交易活絡，請投資人密切注意次級市場可能因買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，且須審慎評估大陸地區推行新政策之相關新聞熱度消減後，可能發生溢價急速收斂的情形而蒙受損失。

另外，永豐投信也示警，對00887有買進計畫的投資人，須留意買貴風險；目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。

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