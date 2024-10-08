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台股收盤》台積電攜手高價股穩盤 指數收跌91點力守22600點

2024/10/08 13:47

台積電攜手高價股穩盤，指數收跌91點力守22600點（資料照）台積電攜手高價股穩盤，指數收跌91點力守22600點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場擔憂中東局勢升級，美4大指數週一全面收黑，台股今在台積電（2330）、鴻海（2317）等電子股開盤下跌，指數開盤跌11.24點，以22691.32點開出，在電金傳齊跌下，指數開低走低，隨著台積電跌破千元，觸及997元，指數跌勢擴大，指數一度跌284點，觸及22418點，所幸在12點半過後，台積電翻紅，加上創意、緯穎等高價高亦走揚下，指數跌幅收斂，終場跌91.17點，收22611.39點，成交量3714億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電開低收高，終場漲5元，收1010元，成交額307.9億元，排名第1；鴻海跌3.5元，收194元，成交額104.68億元，排名第2；上詮以漲停234.5元作收，成交額100.15億元，排名第3；辛耘漲14元，收506元，成交額81.85億元，排名第4；矽統以漲停77.8元作收，成交額63.14億元，排名第5。

均豪跌3元，收152元，成交額62.15億元，排名第6；矽力*KY跌10元，收547元，成交額59.87億元，排名第7；映泰漲1.05元，收39.75元，成交額57.52億元，排名第8；昇陽半導體漲7.5元，收140元，成交額54.77億元，排名第9；嘉澤跌20元，收1530元，成交額53.49億元，排名第10。

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