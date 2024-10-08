警報聲再響 「巴菲特指標」已逼近200％

巴菲特最青睞的「巴菲特指標」近期已攀升近200%，顯示美股已被嚴重高估，崩盤可能即將到來。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕截至2024年9月27日，「股神」巴菲特（Warren Buffett）最青睞的市場指標已來到196.9%，高於上一季194.9%，再度暗示美股市值過高、恐有回檔風險。

巴菲特指標，也稱為市值與 GDP 比率，是近年來在巴菲特的推動下流行起來的股票長期估值指標。巴菲特旗下波克夏（Berkshire Hathaway）稱，該指標設定為100%是合理的，若在70%或80%時，可能代表股票很便宜，但當指標接近200%時，投資者就不該「玩火」。

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報導指出，目前美股佔全球總市值的比重已接近50%，是2008年金融危機後的2倍，而美國GDP僅為全球的26%，差距接近兩倍。

若單從市值觀察，目前美股市值已創下新紀錄、達57.4兆美元，光是科技七巨頭就高達16兆美元，相當於中、日兩國股票市場的總和。單一檔蘋果股票，目前本益比漲到38倍，其市值已經超過世界第六大經濟體英國GDP還高。

目前中國GDP為美國的66%，但股市總市值不到美國的20%，差了46個百分點。同樣，歐盟 GDP佔美國的67%，但股市總市值僅為美國的10%，而全球第四大經濟體日本GDP為美國的15%，股市總市值約48兆元，佔美國約12%，其股市/GDP達到162%。

紐約人壽投資公司（New York Life Investments）經濟學家勞倫·古德溫（Lauren Goodwin）表示，高價是導致市場環境特別複雜的因素之一，過高的估值會增加市場的脆弱性。

外媒指出，2021年波克夏的現金部位約1440億美元，其中約80%的資產投資於企業。但到了現今，波克夏海瑟威的現金儲備（包括現金、現金等價物和美國國債的短期投資），已經高達 2770億美元，這是該公司迄今為止最大的現金部位。

巴菲特表示，因為「未能找到符合我們長期的股票標的」；他補充說，波克夏海瑟威擁有如此多現金的時期「從來都不是令人愉快的」。

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