美法官裁定Google須開放應用程式商店 以利競爭

美國法官裁定，Google母公司Alphabet必須取消阻止其他開發者與Google Play商店競爭的市場限制。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國法官週一（7日）裁定，Google母公司Alphabet必須取消阻止其他開發者與Google Play商店競爭的市場限制，這項判決將顛覆這家科技巨頭在利潤豐厚的安卓（Android）應用程式市場的主導地位。

綜合外媒報導，Epic Games在2020年指控Google應用程式商店Google Play涉嫌壟斷市場，這項業務在2020年為Google帶來146.6億美元（約新台幣）的銷售。陪審團認定，Google透過旗下的Google Play商店政策，濫用了自身在安卓應用程式市場的權力。

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舊金山地方法院法官多納托（James Donato）頒布禁令，要求Google做出多項改變，包括3年內不得禁止應用程式內部支付方式，並且必須允許用戶下載第3方的安卓應用程式平台或商店。另外這項命令也限制Google項設備製造商付費，以預先安裝Google Play，同時也限制Google和其他應用程式經銷商分享Google Play產生的收入。

多納托要求Google在11月前根據命令來進行修正，Google則稱，需要12到16個月的時間，來設計所需的保護措施，以減少潛在惡意軟體進入對手的應用程式商店，讓數百萬支使用免費安卓軟體的行動設備有中毒的機會，但多納托設定的最後期限為8個月。

Google聲明指出，這些變化最終可能會讓Epic Games感到滿意，但是也將造成一系列意想不到的後果，損害美國消費者、開發商和設備製造商的利益。

Google提到，這項判決忽略了一項顯而易見的事實，就是「蘋果和安卓顯然存在競爭」。並表示，將進一步上訴，同時要求美國法院在上訴期間，暫停執行多納托頒布的命令確保用戶和開發商的安全。

公布判決後，Alphabet週一下跌2.5％，來到164.39美元。這是對Google最新的反壟斷打擊，美國司法部在今年8月指控這家科技巨頭非法壟斷線上搜尋和廣告市場，這一案件目前正準備開始聽證會，討論相關懲罰，Google則對此案提出上訴。

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