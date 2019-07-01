Q4黑馬股出爐！專家點名這3檔AI股

Q4黑馬股出爐！專家點名輝達、超微與博通這3檔AI股（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕時序進入第4季，專家表示，半導體將進入強勁週期，而輝達、超微與博通在10月開局就奪下佳績，根據VanEck Semiconductor ETF在過去14年中第4季度平均上漲9.4%，而這3檔晶片股將成為半導體的領導者。

CNBC報導，Melius Research分析師Ben Reitzes在週一的1份報告中指出，VanEck Semiconductor ETF在過去14年中第4季度平均上漲9.4%，而第3季度的漲幅約為2.6%。

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Melius相信輝達、超微和博通，在第4季開局強勁下，有望複製VanEck Semiconductor ETF過往第4季的表現，並成為AI半導體的領導者，Reitzes進一步指出，如果AMD要在2024年的性能方面趕上輝達和博通，它就必須在本週四的Advancing AI 活動中贏得市場。

至於第4季表現恐不如預期者，如蘋果、亞馬遜、杜邦和Constellation Brands，紛紛遭到華爾街分析師調降評級。

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