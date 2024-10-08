AI投資熱潮還有一段路要走！劉揚偉：鴻海今年成長關鍵是它

AI投資熱潮還有一段路要走！劉揚偉表示，AGI是鴻海今年成長關鍵（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著大型語言模式的不斷發展，人工智慧模型變得越來越聰明，鴻海董事長劉揚偉表示，企業對人工智慧基礎設施的投資熱潮仍有一段路要走，而AGI（通用人工智慧）的進步，對人工智慧伺服器產業來說只會是件好事，這也是鴻海今年成長的關鍵利多。

劉揚偉接受CNBC採訪時表示，當今科技業的整體趨勢是發展一種與人類一樣聰明（甚至更聰明）的人工智慧。這種類型的人工智慧在業界被稱為“AGI”，即通用人工智慧。

請繼續往下閱讀...

他進一步指出，在AGI將分不同層次的智慧來進行討論，如果你將智力分成4個不同的級別，那麼我們處於第2級，還有3級和第4級警報。

OpenAI是推動AGI的領先公司之一，執行長奧特曼（Sam Altman）曾表示，AGI將在「相當接近的未來」開發出來，但他也表示，他認為「工作崗位的改變比我們想像的要少得多」。

OpenAI於今年夏天發布了升級版 GPT-4o 模型，並在上週透露已增資 66億美元，估值為1570億美元。 OpenAI 仍在努力發布其下一代 LLM GPT-5，但尚未透露新語言模型的推出時間。

劉揚偉表示，人工智慧日益智慧化的進步對人工智慧伺服器產業來說只會是一件好事，這也是鴻海今年成長的關鍵利多。

劉補充道，隨著通用人工智慧能力的不斷增強，人工智慧設備的時代將成為我們應該密切關注的另一個行業，而對於人工智慧伺服器產業來說，我們仍然有一些成長的時間。

至於Blackwell晶片需求部份，劉揚偉表示，公司預計在第4季推出輝達的下一代Blackwell GPU（圖形處理單元），這是一種先進的人工智慧伺服器晶片。

當被問及Blackwell的訂單時，劉揚偉表示，該晶片的需求“比我們想像的要好得多”，並補充說，公司正在墨西哥建造新工廠，以幫助滿足對該產品的巨大需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法