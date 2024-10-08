AI戰國時代來臨！專家點名這檔「AI界梅西」將顛覆微軟等巨頭地位

AI戰國時代來臨！專家點名帕蘭泰爾將顛覆微軟等巨頭地位（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧改革，不斷推陳出新，未來幾年，微軟等大型科技巨頭將面臨激烈的競爭，專家表示，未來AI真正的機會將著重在AI堆疊的更底層，而專注於軟體有「AI界梅西」之喻的帕蘭泰爾（Palantir Technologies）將顛覆Google雲等巨頭主導的技術格局，成為最大黑馬。

CNBC報導，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google 和甲骨文（Oracle）等美國大型公司引領了人工智慧的崛起，他們的雲計算平台託管著一些最先進的人工智慧模型和晶圓，投資者在過去兩年中積極參與這些股票。

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然而，Ark Invest Europe董事總經理Rahul Bhushan認為，帕蘭泰爾這樣的公司完全有能力顛覆當前由亞馬遜網路服務、Microsoft Azure 和Google雲等巨頭主導的技術格局。

Palantair是 Ark創新基金的前10大持股，Bhushan表示，當你看今天的AI浪潮，很多關注點都集中在晶片和硬體上，這就是過去兩年半迄今為止80%的價值積累的地方。然而，他強調，真正的機會在於AI堆疊的更底層，尤其是在專注於軟體的公司中。

與大型科技巨頭的現成產品相比，數據分析公司PalantirPalantir似乎正在為其客戶提供客製的AI和數據服務。

Bhushan指出，當與AI功能相結合時，Palantir服務的價值變得更加引人注目，因大多數組織的數據無處不在，它位於不同的孤島中，它有不同的格式，所以 Palantir進入，它將整合所有數據。

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