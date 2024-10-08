台積電高雄再擴廠！P4、P5啟動環評因應全球布局

位在楠梓的台積電高雄廠新建工地夜間燈火通明趕工，點亮了半屏山。（資料照，記者李惠洲攝）

首次上稿 10-07 23:22

更新時間 10-08 06:57

台積電高雄P4、P5廠傳出將啟動環評。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電傳出10月1日已申請擴大「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫」，預計在P3廠東側土地繼續擴建先進製程晶圓廠（P4、P5）、並啟動兩廠環評，地方關注台積電進度同時，有網友建議楠梓產業園區應改名台積電園區。

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臉書社團「高雄好過日」昨（7日）晚引述相關資料，披露台積電高雄P4、P5廠啟動環評進度，說明此計畫是延續P3廠，計畫擴建用地面積約41公頃，加計原申請範圍合計本面積約58.2公頃。

P3廠環評說明書才在今年8月通過，台積電立即啟動後續兩廠環評，根據環評文件說明是因為「當前面臨全球半導體產業急遽變動及國際競爭壓力，基於產業製程全球布局考量，仍具緊迫持續推動建廠營運需求」，顯示長期投資高雄的打算。

好過日分析，台積電擴廠不是出人意料的消息，楠梓園區一開始就已規劃好5到6個廠的空間，今年也已有媒體數次報導，台積電將在楠梓建5個廠。

根據目前台積電製程技術節點規劃，高雄P1、P2廠都是2奈米，P1廠預計12月起展開裝機，試產時間最快將落在明年第二季，P2廠裝機時程可望落在2025年下半年到2026年初，P3廠由於已通過環評，今年即將動工，完工預計要到2026年底後。

好過日認為，台積電一面在嘉義、台南均繼續擴大先進封裝產能，而先進製程晶圓製造看來會集中高雄，未來5年台積電都會持續擴廠，南部半導體產業鍊將會更加茁壯；網友留言「可以改名為台積電園區」、「希望科技大廠不要被山陀兒的風嚇到」、「希望屏東能有機會跟上先進製程的版圖」。

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