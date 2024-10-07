外籍看護生子爭議 勞動部：雇主以移工懷孕生產為由片面解僱將受罰

國內發生外籍看護來台5個月，就在雇主家生產，讓雇主相當無奈。（擷取自爆料公社）

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外籍看護躺床竟「產出嬰兒！」雇主傻眼：還要幫她坐月子

〔記者李靚慧／台北報導〕國內發生外籍看護才來台5個月，就在雇主家生產，雇主還得幫她坐月子，引發各界議論。對此，勞動部表示，雇主與移工若雙方合意解約，雇主可以依法聘僱新移工，但勞動部提醒雇主，「性別平等工作法」規定，雇主不得以移工懷孕生產為由片面解僱，以免違規受罰。

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今（7）日有民眾在社群媒體爆料，聘請照顧長者的移工在家中產子，擔憂失能長者無人照顧，還需負擔移工及其子女照顧責任。對此，勞動部勞動力發展署表示，移工懷孕期間或生產後，家中失能長者需要照顧，而移工無法工作時，雇主可以諮詢當地長期照顧管理中心，使用勞動部補助的擴大喘息服務及短期照顧服務。

但雇主是否可另外聘請他人照顧？發展署表示，雇主與移工若雙方達成合意解約，雇主可以依法聘僱新移工，移工也可以合法轉換新雇主。但依「性別平等工作法」規定，雇主不得以移工懷孕生產為由片面解僱，以免違規受罰。

發展署指出，勞動部自110年及113年起，已經分別在桃園市、彰化縣及高雄市設立三處婦幼諮詢服務中心，提供移工生育及工作權益的諮詢教育、支持性陪伴、緊急安置及工作轉換等服務，今年已協助安置近200人次。另外，如果移工、配偶及家屬經過共同討論後，決定回國照顧，將會協助聯絡母國駐臺機構處理子女身分證明及旅行文件。

為協助移工在臺工作期間的懷孕、生產及子女照顧等需求，勞動力發展署規劃訂定「移工婦幼權益保障指引」，發展署指出，今年已２度邀集衛福部、移民署、移工來源國辦事處、雇主、仲介及移工團體等共同討論。

發展署表示，目前針對指引內容，建議應依移工懷孕前、懷孕期間、生產後及育兒等不同階段，提供移工、雇主及仲介需注意事項及相關協助資源。勞動力發展署將參考相關意見，調整修正指引內容，儘速發布實施。

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