股市名人「阿土伯」辭世 享耆壽90歲

股市名人「阿土伯」（李金土）驚傳辭世。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕縱橫股海超過50年的股市名人「阿土伯」（李金土），在股市行情大好時，曾3天賺1億，最高身價10億元，累積財富後，也慷慨回饋社會。7日傳出病逝消息，享耆壽90歲。

「阿土伯」從33歲就開始投資，股市行情大好時，曾3天賺1億，最高身價累積到10億元，也曾經歷數千萬元一夕蒸發的慘況。

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阿土伯7年前接受周刊專訪，透露投資長達半世紀，讓他深深體會到「貧與貪在一點之間」的道理。他並公開挑股祕笈，堅持不要融資、不要放空、不要聽信謠言、不要貪心的「4不要」投資哲學，讓許多股民受益匪淺。

「阿土伯」李金土（左4）曾捐贈救護車給桃園市政府。（資料照）

阿土伯過去活躍在鴻海股東會，和創辦人郭台銘感情深厚。累積財富後，慷慨回饋社會，曾大方捐出22輛救護車，總價值近1億，還擔任義警隊大隊長，創台灣消防史上個人最高捐贈紀錄。他曾說，只要社會有需要就會盡量協助，希望能互相幫助，讓社會更好。

台北市義勇大隊今日證實，阿土伯在這幾天過世，確實的時間點和逝世原因還不清楚，家屬低調未接受採訪。

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