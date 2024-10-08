中國股市飆漲慎防「虛假曙光」 分析師：基本面才是關鍵

中國股市強彈，分析師警告，投資人須慎防虛假曙光。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕自9月下旬中國推出一連串刺激措施以來，中國股市強勁反彈，香港中國企業指數迄今已飆漲逾35％，然而越來越多投資機構對中國股市能否延續該漲勢感到質疑，並等待北京拿出真金白銀兌現其刺激承諾。景順香港及中國投資總監馬磊不諱言說，「短期內，市場情緒可能過度高漲，但投資人終將回歸基本面」。

中國股市在十一黃金週結束後8日開市，投資人正密切關注市場後續變化。儘管過去1個月中國股市大幅走高，但包括摩根大通、匯豐、野村、景順等全球基金經理與經濟學家對北京能否阻止已形成的經濟惡性循環紛紛提出警告。

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匯豐環球私人銀行亞洲投資長Cheuk Wan Fan指出，「必須推出更大規模的財政寬鬆措施，以支撐動能的復甦，並實現經濟成長（GDP）5％的目標。而基於我們對今年中國GDP成長放緩至4.9％、明年4.5％的預期，目前我們對中國與香港股市仍維持中立評級」。

摩根大通亞特首席市場策略師許長泰也說，為了提振經濟活動與信心，中國當局必須採取更多措施，「目前為止的政策可能有助於平緩去槓桿過程，但資產負債表的修復也必須進行」。

中國目前的經濟狀況是失業率上升、物價下跌、房市低迷，以及消費者與企業信心持續惡化。荷蘭國際集團（ING）首席中國經濟學家Lynn Song說，「中國仍有重大挑戰必須解決，我們必須確保最新的閃電政策能否有效穩定房市的跌勢，而不僅是導致熱錢湧入股市」。

投資管理機構Wasatch分析師克里希南表示，在中國政府宣佈最新一輪的刺激措施時，他正訪問中國，他坦言，「我對企業的消沉感到震驚。中國政府希望重燃信心，但我不知道能否實現，人們就是不消費，對前景和就業也不樂觀」。

景順分析師馬磊表示，近期中國一些個股股價已飆漲30％至40％，幾乎達歷史高點，然而未來12個月基本面是否將一樣好，充滿不確定性。儘管樂觀情緒可能支持股市持續上漲，然而過去也出現一些「虛假曙光」，二月一波漲勢，之後完全消失便是最近一例。

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