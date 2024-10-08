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5檔中國蠻牛ETF被列注意股！史上漲幅最大00887亦上榜

2024/10/08 07:07

5檔中國蠻牛ETF被列注意股！史上漲幅最大00887亦上榜（彭博資料照）5檔中國蠻牛ETF被列注意股！史上漲幅最大00887亦上榜（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在中國政府暴力救市下，國內連結A股相關ETF連日狂飆下，7日有4檔ETF遭證交所列入注意股，而週一不僅大漲116.32%、創台股史上漲幅之最，溢價幅度更高達222.24%的永豐中國科技50（00887），亦被上櫃列為注意股。

證交所公告顯示，復華滬深（006207）、富邦深100（00639）、群益深証中小（00643）與富邦中証500（00783）近6個營業日累計收盤漲幅依序達32.36%、55.45%、39.59%與42.51%，因此列為注意股，呼籲投資人注意風險。

A 股ETF繼上週五飆漲，週一（7日）續飆，有4檔漲幅逾1成，其中又以上週五單日飆逾45%的00887最猛，週一終場大漲116.32%，創台股史上漲幅之最，溢價幅度222.24%，昨遭上櫃列入注意股。

至於其他3檔漲幅逾1成，有2檔列入注意股，分別是富邦深100（00639）與富邦中証500（00783）。

而另2檔列注意股，則為復華滬深（006207）與群益深証中小（00643）今漲幅也都在5%以上。

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